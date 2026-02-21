Старий Луцьк переміг Черкаські Мавпи, Харківські Соколи в овертаймі дотиснули Говерлу в Суперлізі

У суботу, 21 лютого, відбулось два матчі у межах регулярного чемпіонату української Суперліги.

Старий Луцьк здобув впевнену перемогу у гру з Черкаськими Мавпами, здолавши прямого конкурента за місце в плейоф.

Найкращим гравцем став захисник Старого Луцька Лоренцо Андерсон, який набрав 27 очок, зробив 8 підбирань та 6 передач, повторивши рекорд сезону за рейтингом ефективності – 37 балів.

В іншій зустрічі Говерла поступилась Харківським Соколам. Доля зустрічі вирішилась в овертаймі, де свої нагоди краще використали гравці харківського колективу.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

21 лютого

Старий Луцьк — Черкаські Мавпи 86:74 (25:15, 22:17, 21:21, 18:21)

Старий Луцьк: Андерсон 27 + 8 підбирань + 6 передач + 2 перехоплення, Рой 18 + 5 перехоплень, Мур 18 + 8 підбирань – 5 втрат, Дюпін 11 + 8 підбирань, Лесик 8 + 7 підбирань — старт, Товкач 2, Горобченко 0, Михайлов 0, Третяк 0, Троцик 0

Черкаські Мавпи: Марченко 11 + 5 підбирань, Холод 11, Кошеватський 11 + 6 передач + 5 підбирань, Гемлін 4, Упир 2 — старт, Дібіамака 23, Пирогов 8, Голенков 4, Фесун 0

Говерла – Харківські Соколи 77:82 (12:18, 15:23, 17:12, 22:13, ОТ – 11:16)

Напередодні Харківські Соколи дотиснули Старий Луцьк, а Черкаські Мавпи вирвали перемогу над Говерлою.