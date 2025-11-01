Українська правда
Дніпро та Київ-Баскет зіграють у повторенні фінальної серії, зустріч двох найгірших команд Суперліги

Олексій Погорелов — 1 листопада 2025, 08:20
Сьогодні, 1 листопада, п'ятий ігровий тиждень української Суперліги сезону-2025/26 продовжиться чотирма матчами.

Баскетбольний день розпочнеться о 12:00, коли на паркет вийдуть гравці Кривбаса та Прикарпаття-Говерли. Одразу після них зіграють дві найкращі команди сезону – Дніпро та Київ-Баскет проведуть повторення фіналу минулого сезону.

Після битви лідерів чемпіонату проходитиме битва двох найгірших команд чемпіонату: Ніко-Баскет зустрінеться зі Старим Луцьком, який все ще не виграв жодного матчу. В останньому поєдинку дня Запоріжжя зіграє з Рівним.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон
1 листопада

12:00 Кривбас – Прикарпаття-Говерла

14:00 Дніпро – Київ-Баскет

15:00 Ніко-Баскет – Старий Луцьк

17:00 Запоріжжя – Рівне

Турнірна таблиця Суперліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 31 жовтня, трьома матчами стартував п'ятий ігровий тиждень Суперліги.

баскетбол БК Дніпро БК Запоріжжя Київ-Баскет Суперліга Україна БК Кривбас БК Рівне Старий Луцьк Суперліга з баскетболу Ніко-Баскет БК Прикарпаття-Говерла

