Харківські Соколи розібралися з Черкаськими Мавпами, Говерла здолала Ніко-Баскет

Сьогодні, 31 жовтня, відбулися матчі п'ятого ігрового тижня регулярного сезону Суперліги України з баскетболу.

У першому матчі туру зустрілися аутсайдери українського чемпіонату в особі Кривбаса та Старого Луцька. Зустріч завершилася перемогою криворізької команди, яку вони вирвали в останніх двох чвертях. Також Ніко-Баскет без шансів програв Прикарпаття-Говерлі.

А в центральному матчі дня Черкаські Мавпи в яскравому поєдинку поступилися Харківським Соколам. Обидві команди набрали 90+ очок, а ключовою стала остання чверть, у якій харків'яни закинули на 9 очок більше.

Суперліга – регулярний сезон

31 жовтня

Кривбас – Старий Луцьк 73:62 (19:23; 13:13; 23:16; 18:10)

Ніко-Баскет – Прикарпаття-Говерла 67:85 (17:21, 22:13, 19:25, 9:26)

Черкаські Мавпи — Харківські Соколи 91:98 (27:25, 23:21, 26:28, 15:24)

Турнірна таблиця Суперліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що український центровий Олексій Лень поповнив склад мадридського Реала, вперше покинувши НБА.