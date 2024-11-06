Інтрига до останньої секунди: Рівне здолало Запоріжжя у матчі Суперліги

Сьогодні, 6 листопада, матчем між Рівне та Запоріжжям продовжився бабл в Дніпрі, який закриватиме четвертий ігровий тиждень Суперліги.

Гра завершилася з рахунком 70:66 на користь віцечемпіона попереднього сезону.

Рівне вдало розпочало матч, вигравши першу чверть 20:13. Команда Плеханова потім скоротила відставання. Колективи пішли на перерву з рахунком 34:31 на користь номінальних гостей.

У другій половині Запоріжжя намагалося наздогнати опонента, але кожного разу зупинялися в кроці від цього. Напружена кінцівка більше вдалася гравцям Рівного – Рябой забив триочковий за 23 секунди до завершення гри. Це влучання стало вирішальним у поєдинку.

Чемпіонат України – Cуперліга-2024/25

6 листопада

Запоріжжя – Рівне 70:66 (13:20, 18:14. 15:17, 20:19)

Нагадаємо, в іншому матчі дня зійдуться Дніпро та Старий Луцьк. Старт гри – 18:00.

Напередодні захисник Кривбаса Михайло Бублик став найкращим гравцем Суперліги-2024/25 у жовтні.