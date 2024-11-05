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Захисник Кривбаса став гравцем місяця у Суперлізі

Олексій Мурзак — 5 листопада 2024, 13:25
Захисник Кривбаса став гравцем місяця у Суперлізі
Михайло Бублик
ФБУ

Захисник Кривбаса Михайло Бублик став найкращим гравцем Суперліги з баскетболу 2024/25 в жовтні.

Про це інформує пресслужба ФБУ.

Команда Михайла оформила 4 перемоги у 8 матчах, а сам Бублик, набираючи 19.6 очка в середньому за гру (50% двоочкових, 32% триочкових) посідає третє місце в рейтингу кращих скорерів Суперліги.

Також в активі Бублика 4.0 підбирання, 2.8 передачі та 2.0 перехоплення, другий кращий показник сезону за результативністю (30 очок проти Запоріжжя) та два потрапляння до символічних збірних тижня.

На нагороду претендували 8 баскетболістів – представник кожної з команд чемпіонату, а визначався MVP традиційно голосуванням вболівальників, капітанів команд та голосами ФБУ.

Результати голосування

  1. Михайло Бублик (Кривбас) – 5 балів (20% голосів)
  2. Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи) – 3 бали (16%)
  3. Данііл Сипало (Дніпро) – 1 бал (15%)
  4. Олексій Соловйов (Рівне) – 14%
  5. Максим Нікітін (Запоріжжя) – 11%
  6. Денис Клевзуник (Київ-Баскет) – 10%
  7. Аарон Рідлі (Старий Луцьк) – 10%
  8. Сергій Старцев (Прикарпаття-Говерла) – 4%

Поки чинний чемпіон Суперліги Дніпро після вояжу в Європу готується знову вступити в бій у вітчизняному чемпіонаті, інші команди встигли подарувати вболівальникам низку цікавинок. Про це – у традиційній підбірці топ-10 новин Суперліги.

Андрій Агафонов БК Дніпро БК Запоріжжя Київ-Баскет Суперліга БК Кривбас БК Черкаські Мавпи БК Рівне Старий Луцьк Прикарпаття-Говерла Суперліга з баскетболу

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