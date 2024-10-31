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Київ-Баскет здолав Говерлу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги

Олександр Булава — 31 жовтня, 20:08
Київ-Баскет здолав Говерлу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги

Сьогодні, 31 жовтня, відбувся перший з двох матчів ігрового дня української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25.

Зокрема, в Івано-Франківську Київ-Баскет обіграв Прикарпаття-Говерлу. Гра завершилась з рахунком 77:74.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став 27-річний захисник Говерли Ігор Стародуб, в активі якого 23 очки та 5 передач за понад 31 хвилину на майданчику.

Суперліга – регулярний чемпіонат
31 жовтня

Говерла – Київ-Баскет 74:77 (20:23, 13:19, 16:18, 25:17)

Нагадаємо, напередодні MVP ігрового тижня було визнано форварда Київ-Баскета Дениса Клевзуника.

Столичний клуб пройшов бабл в Черкасах без втрат, здолавши Кривбас (75:65) та Черкаські Мавпи (92:72), завдавши господарям майданчика другої поразки в сезоні в рамках центрального матчу тижня.

Говерла Київ-Баскет Прикарпаття-Говерла

Київ-Баскет

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