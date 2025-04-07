Все через ресторан: Каррі пояснив свою суперечку з тренером Х'юстона

Зірка Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі жартівливо відповів на питання про його перепалку з головним тренером Х'юстона Іме Удокою.

Слова 37-річного баскетболіста наводить BasketNews.

Одразу після завершення першої половини гри Удока мав що сказати Каррі, що потрапило на камери.

Ime Udoka has words for Steph Curry 🤨 pic.twitter.com/N97nmBi32g — HOOPS HIGHLIGHTS 🎥 (@_HoopsNation) April 7, 2025

Під час післяматчевої пресконференції "Шеф" віджартувався, пригадавши ресторан своєї дружини Аїши.

"Він замовив столик в "Інтернешнл Смоук" і скасував бронь. Я засмутився через нього", – пожартував Каррі.

Steph Curry on the Ime Udoka back-and-forth: “He made a reservation to International Smoke and canceled it. I was upset with him.” pic.twitter.com/Sy7D0rfJH3 — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 7, 2025

Удока також не став говорити, що саме стало причиною їхньої суперечки.

"Він щось сказав. Я щось сказав. Просто дружній жарт", – сказав тренер.

Гра завершилася перемогою Х'юстона з рахунком 106:96, завдяки якій Рокетс гарантували собі друге місце Західної конференції.

Голден Стейт у свою чергу впав на восьме місце за чотири матчі до кінця регулярного сезону. "Воїни" мають такий же баланс перемог, як і Міннесота, Мемфіс та Кліпперс.

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