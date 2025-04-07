Все через ресторан: Каррі пояснив свою суперечку з тренером Х'юстона
Зірка Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі жартівливо відповів на питання про його перепалку з головним тренером Х'юстона Іме Удокою.
Слова 37-річного баскетболіста наводить BasketNews.
Одразу після завершення першої половини гри Удока мав що сказати Каррі, що потрапило на камери.
Під час післяматчевої пресконференції "Шеф" віджартувався, пригадавши ресторан своєї дружини Аїши.
"Він замовив столик в "Інтернешнл Смоук" і скасував бронь. Я засмутився через нього", – пожартував Каррі.
Удока також не став говорити, що саме стало причиною їхньої суперечки.
"Він щось сказав. Я щось сказав. Просто дружній жарт", – сказав тренер.
Гра завершилася перемогою Х'юстона з рахунком 106:96, завдяки якій Рокетс гарантували собі друге місце Західної конференції.
Голден Стейт у свою чергу впав на восьме місце за чотири матчі до кінця регулярного сезону. "Воїни" мають такий же баланс перемог, як і Міннесота, Мемфіс та Кліпперс.
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