30 очок Дончича принесли перемогу Лейкерс, Юта з Михайлюком програла Атланті в НБА

У ніч з 6 на 7 квітня в Національній баскетбольній асоціації відбулися 11 поєдинків.

Відкривав ігровий день поєдинок між Чикаго та Шарлот, в якому сильнішими виявилися Буллз. Пізніше у вечірньому матчі 6 квітня Лейкерс, за яких виступає українець Олексій Лень, перемогли Оклахому.

Український баскетболіст на паркет не виходив, а значну частку в перемогу вніс словенський зірковий гравець Лос-Анджелеса Лука Дончич, який набрав 30 очок, 7 підбирань та 6 передач за 37 з половиною хвилин гри.

А от інший українець Святослав Мхиайлюк отримав ігровий час. Захисник відіграв майже 20 хвилин за Юту, заробивши за цей час 7 очок, 2 підбирання та 2 асисти, проте це не допомогло Джаз здобути перемогу в грі з Атлантою.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

6-7 квітня

Шарлот – Чикаго 117:131 (28:29, 27:46, 26:20, 36:36)

Бруклін – Торонто 109:120 (23:28, 23:33, 26:21, 37:38)

Оклахома-Сіті – Лейкерс 99:126 (32:42, 24:36, 21:25, 22:23)

Атланта – Юта 147:134 (41:28, 40:36, 38:43, 28:27)

Бостон – Вашингтон 124:90 (34:18, 26:21, 40:29, 24:22)

Клівленд – Сакраменто 113:120 (27:31, 30:25, 22:35, 34:29)

Нью-Йорк – Фінікс 112:98 (27:23, 26:20, 34:27, 25:28)

Портленд – Сан-Антоніо 120:109 (33:18, 21:27, 32:30, 34:34)

Денвер – Індіана 120:125 (33:24, 33:37, 31:37, 23:27)

Голден Стейт – Г'юстон 96:106 (24:18, 26:33, 26:32, 20:23)

Нью-Йорк – Мілвокі 107:111 (31:28, 22:30, 25:23, 29:30)

Раніше Бостон Селтікс встановив новий рекорд НБА за кількістю закинутих триочкових кидків в одному регулярному сезоні.