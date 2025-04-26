Орландо та Мілуокі виграли перші матчі в серії, Міннесота вдруге обіграла Лейкерс в плейоф НБА

У ніч на 26 квітня в межах першого раунду плейоф НБА пройшли три матчі.

У першій грі ночі відбулося повернення Джейсона Тейтума, який пропустив другу зустріч Бостона та Орландо через пошкодження зап'ястя.

У своєму поверненні Джей Ті став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 36 очок, але "кельти" все одно зазнали поразки 93:95 – Меджик скоротили відставання у серії 1-2.

Серія між Мілуокі та Індіаною переїхала до Вісконсина за рахунку 2-0 на користь Пейсерс. І хоча Деміан Ліллард повернувся ще в минулій зустрічі, сьогодні він зіграв погано, реалізувавши всього два кидки з гри (було 12 спроб).

Але його роль другої скрипки "оленів" взяв на себе Гері Трент-молодший, який, як і Янніс Адетокумбо, набрав 37 очок, чим дуже допоміг Мілуокі здобути першу перемогу в протистоянні.

Ігрову ніч закривали Міннесота та Лейкерс, у чиїй серії був паритет. Він зберігався протягом більшої частини матчу – жодна з команд не могла відірватися більше, ніж на 8 очок. Лише на останніх хвилинах "вовки" зробили двозначну перевагу над суперником, яка протрималася до фінальної сирени.

Найкращим гравцем матчу став ЛеБрон Джеймс, який оформив дабл-дабл з 38 очок та 10 підбирань. У переможців "вибухнув" Джейден МакДеніелс з 30 балами. А ось Лука Дончич сьогодні "спав", набравши всього 17 очок.

Український центровий "озерників" Олексій Лень з'явився на майданчику на 38 секунд, результативними діями не відзначився.

НБА – плейоф

перший раунд, 26 квітня

Орландо – Бостон 95:93 (31:27, 18:32, 24:11, 22:23) – рахунок у серії 1-2

Мілуокі – Індіана 117:101 (26:26, 21:31, 39:18, 31:26) – рахунок у серії 1-2

Міннесота – Лейкерс 116:104 (32:26, 22:32, 32:26, 30:20) – рахунок у серії 2-1

Нагадаємо, що вчора, 25 квітня, НБА назвала ім'я баскетболіста, якого визнали найкращим захисним гравцем минулого регулярного сезону.