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Брат Йокича постав перед окружним судом Денвера

Руслан Травкін — 23 серпня, 13:30
Брат Йокича постав перед окружним судом Денвера
Страхінья Йокич (праворуч)
Getty images

Срахінья Йокич, рідний брат лідера збірної Сербії Ніколи Йокича, постав перед окружним судом Денвера за звинуваченням у нападі у зв'язку з бійкою на "Болл-арені" 22 квітня цього року.

Про це повідомляє портал Basket news.

42-річному сербу висунуто звинувачення у нападі третього ступеня після того, як у соціальних мережах з'явилося відео, на якому він б'є чоловіка по обличчю на трибуні під час матчу проти Лейкерс. За словами поліції, удар стався після словесної суперечки.

Вболівальник звернувся до поліції за три дні після матчу. Він отримав струс мозку, порізи та синці на обличчі. Спочатку чоловік не хотів висувати звинувачення, але згодом передумав.

У середу окружний суддя видав охоронний ордер, який вимагає від Страхіньї Йокича триматися подалі від передбачуваної жертви у справі. Він також наказав Йокичу зняти відбитки пальців та повернутися до суду у жовтні, щоб зробити заяву у справі.

Сам Нікола є лідером Денвер Наггетс. Зі збірною Сербії він завоював бронзові нагороди Олімпійських ігор-2024.

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