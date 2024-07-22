Наставник збірної США: Леброн — це приклад справжнього лідера

Головний тренер збірної США з баскетболу Стів Керр вважає Леброна Джеймса неймовірним гравцем, та прикладом справжнього лідера.

Його слова передає Fadeawayworld.

Це дивовижно. Я просто вражений зусиллями, концентрацією та зосередженістю Леброна на кожній вправі. Він розмовляє навіть під час тренувань, його голос звучить у грі, він викрикує що відбувається, викрикує схему. Цей хлопець неймовірний.

Він є справжнім прикладом лідерства Я знав це завжди, але побачити зблизька — це щось особливе", — сказав Керр.