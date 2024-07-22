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Наставник збірної США: Леброн — це приклад справжнього лідера

Андрій Яросименко — 22 липня, 12:44
Наставник збірної США: Леброн — це приклад справжнього лідера

Головний тренер збірної США з баскетболу Стів Керр вважає Леброна Джеймса неймовірним гравцем, та прикладом справжнього лідера.

Його слова передає Fadeawayworld.

Це дивовижно. Я просто вражений зусиллями, концентрацією та зосередженістю Леброна на кожній вправі. Він розмовляє навіть під час тренувань, його голос звучить у грі, він викрикує що відбувається, викрикує схему. Цей хлопець неймовірний.

Він є справжнім прикладом лідерства Я знав це завжди, але побачити зблизька — це щось особливе", — сказав Керр.

Нагадаємо, в нещодавньому товариському матчі збірна США здолала Південний Судан. Для них це четверта поспіль перемога у товариських матчах в межах підготовки до Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Напередодні американці з Каррі розгромила Сербію Йокича.

Леброн Джеймс Стів Керр Збірна США з баскетболу

Стів Керр

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