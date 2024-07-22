Наставник збірної США: Леброн — це приклад справжнього лідера
Головний тренер збірної США з баскетболу Стів Керр вважає Леброна Джеймса неймовірним гравцем, та прикладом справжнього лідера.
Його слова передає Fadeawayworld.
Це дивовижно. Я просто вражений зусиллями, концентрацією та зосередженістю Леброна на кожній вправі. Він розмовляє навіть під час тренувань, його голос звучить у грі, він викрикує що відбувається, викрикує схему. Цей хлопець неймовірний.
Він є справжнім прикладом лідерства Я знав це завжди, але побачити зблизька — це щось особливе", — сказав Керр.
Нагадаємо, в нещодавньому товариському матчі збірна США здолала Південний Судан. Для них це четверта поспіль перемога у товариських матчах в межах підготовки до Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Напередодні американці з Каррі розгромила Сербію Йокича.