Збірна США з Каррі розгромила Сербію Йокича в товариському матчі

Збірна США з баскетболу переграла Сербію в товариському матчі, який відбувся в Абу-Дабі.

Поєдинок завершився з рахунком 105:79. Найкращим гравцем матчу став Стефен Каррі з Голден Стейт.

Зазначимо, що для США це був третій матч в межах підготовки до Ігор-2024 у Парижі. Перед цим вже були перемоги над Канадою та Австралією.

Товариський матч

17 липня

США – Сербія 105:79 (28:28, 31:17, 24:13, 22:21)

США: Каррі (18 очок+1 підбирання), Едвардс (10 очок), Адебайо (5+3 підбирання)

Сербія: Аврамович (10+2 передачі), Йокич (8+7+1), Петрусев (6+1+1)

Олімпійський турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня.

Нагадаємо, переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Іграх є збірна США. Готує команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).