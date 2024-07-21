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Збірна США з Леброном здолала Південний Судан в товариському матчі

Олександр Булава — 21 липня, 07:06
Збірна США з Леброном здолала Південний Судан в товариському матчі

Збірна США з баскетболу переграла Південний Судан в товариському матчі, який відбувся у Лондоні.

Поєдинок завершився з рахунком 101:100. Перемогу американці здобули завдяки кидку Леброна Джеймса за 8 секунд до кінця зустрічі.

Леброн став найрезультативнішим гравцем США. На його рахунку — 23 очки, 6 підбирань і 6 асистів.

Найрезультативнішим у матчі став Маріал Шайок із 25 очками, 3 підбираннями та 2 асистами.

Товариський матч
20 липня

США – Південний Судан 101:100 (24:26, 20:32, 37:18, 20:24)

США: Джеймс (23 + 6 підбирань + 6 асистів), Девіс (15 + 11 підбирань + 2 асисти), Ембіід (14 + 7 підбирань + 3 асисти)

Південний Судан: Шайок (25 + 3 підбирання + 2 асисти), Джонс (15 + 11 підбирань + 11 асистів), Тор (14 + 2 підбирання + 2 асисти)

Для США це четверта поспіль перемога у товариських матчах в межах підготовки до Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Напередодні американці з Каррі розгромила Сербію Йокича.

Олімпійський турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня.

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Нагадаємо, переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Іграх є збірна США. Готує команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).

Збірна США з баскетболу

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