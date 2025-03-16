Перемога над Нікс дозволила Керру стати рекордсменом Ворріорз

У матчі Національної баскетбольної асоціації Голден Стейт переміг Нью-Йорк (97:94). Для Стіва Керра це 558 перемога на чолі "воїнів", що дозволило йому стати рекордсменом франшизи.

Про це повідомляє пресслужба Ворріорз.

59-річний фахівець обійшов Елвіна Еттлза, який тренував клуб 13 років (1970-1983). З 1960 до 1971 року Еттлз був гравцем Ворріорз. Його №16 виведено з обігу команди.

У сезоні 1974/75 "воїни" під його керівництвом зуміли стати чемпіонами НБА.

Warriors Head Coach Steve Kerr earned his 558th career regular season victory tonight with Golden State’s 97-94 win over the New York Knicks, surpassing Alvin Attles (557) as the winningest coach in franchise history. pic.twitter.com/n7xP71REck — Warriors PR (@WarriorsPR) March 16, 2025

Керр очолив Голден Стейт перед сезоном 2014/2015. За цей час йому вдалося привести франшизу до чотирьох чемпіонських титулів.

Нагадаємо, нещодавно Стефен Каррі став першим гравцем в історії ліги, який влучив 4 000 тисячі триочкових.