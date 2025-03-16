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Перемога над Нікс дозволила Керру стати рекордсменом Ворріорз

Руслан Травкін — 16 березня 2025, 07:43
Перемога над Нікс дозволила Керру стати рекордсменом Ворріорз
Стів Керр
Getty images

У матчі Національної баскетбольної асоціації Голден Стейт переміг Нью-Йорк (97:94). Для Стіва Керра це 558 перемога на чолі "воїнів", що дозволило йому стати рекордсменом франшизи.

Про це повідомляє пресслужба Ворріорз.

59-річний фахівець обійшов Елвіна Еттлза, який тренував клуб 13 років (1970-1983). З 1960 до 1971 року Еттлз був гравцем Ворріорз. Його №16 виведено з обігу команди.

У сезоні 1974/75 "воїни" під його керівництвом зуміли стати чемпіонами НБА.

Керр очолив Голден Стейт перед сезоном 2014/2015. За цей час йому вдалося привести франшизу до чотирьох чемпіонських титулів.

Нагадаємо, нещодавно Стефен Каррі став першим гравцем в історії ліги, який влучив 4 000 тисячі триочкових.

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