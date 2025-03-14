Черговий рекорд від шефа: Каррі влучив 4 000 триочкових за кар'єру

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі стати першим гравцем в історії Національної баскетбольної асоціації, який закинув 4 000 триочкових за кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Сталося це в матчі проти Сакраменто - перемога Ворріорз" 130:104. Каррі загалом набрав всього 11 очок (2/3 двоочкові, 2/6 триочкові, 1/1 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 5 передач, зробив 1 перехоплення, поставив 1 блок-шот.

Cтефен провів 1 013 поєдинків. За таку кількість матчів він зробив 9 341 спробу. 4 000 – це 42,4% влучань.

Every three is a record. This one sets an entirely new standard.



4⃣, 0⃣0⃣0⃣ CAREER THREES for Stephen Curry 🎯 pic.twitter.com/lkU7EqfSii — Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2025

Curry is the first player in NBA history to reach 4,000 3-POINTERS MADE in a career 👏 https://t.co/sZ0249wW4B pic.twitter.com/K3rzGgEtpI — NBA (@NBA) March 14, 2025

4,000 CAREER THREES. ☔️



Stephen Curry is in a league of his own! pic.twitter.com/FXZYPZz2LP — NBA (@NBA) March 14, 2025

Зазначимо, що Каррі кілька років тому став першим гравцем, який закинув 3 000 триочкових за кар'єру. Нещодавно до нього приєднався Джеймс Харден (3 127). У той же час Деміан Ліллард (2 794) та колишній партнер по ГСВ Клей Томпсон (2 667) наближаються до позначки 3 000 дальніх влучань.

На третьому місці в історичному рейтингу йде Рей Аллен. Легендарний гравець влучив 2 973 дальні кидки. Зазначимо, що нещодавно лідер "воїнів" обійшов Аллена за набраними очками.