Форвард Орландо Меджик вибув до кінця сезону через важку травму
Моріц Вагнер
sportsnet.ca
Важкий форвард Орландо Меджик Моріц Вагнер більше не зіграє у цьому сезоні через важку травму.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Баскетболіст отримав розрив передніх хрестоподібних зв'язок коліна та найближчим часом проведе операцію.
Зазначимо, що раніше Меджик втратили Паоло Банчеро та Франца Вагнера через різні ушкодження.
Цього сезону Вагнер зіграв у 30 матчах за Орландо, набираючи в середньому 12,9 очок за гру та здійснюючи 4,9 підборів.
Нагадаємо, що сьогодні вночі у НБА відбулось одразу 12 поєдинків, із результатами яких можна ознайомитись на сайті Чемпіон.