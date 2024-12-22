Форвард Орландо Меджик вибув до кінця сезону через важку травму

Важкий форвард Орландо Меджик Моріц Вагнер більше не зіграє у цьому сезоні через важку травму.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Moritz Wagner underwent an MRI today and results revealed that Wagner has sustained a torn anterior cruciate ligament.



Wagner will undergo surgery and miss the remainder of the 2024-25 season. pic.twitter.com/kfWhIi0VaX — Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 22, 2024

Баскетболіст отримав розрив передніх хрестоподібних зв'язок коліна та найближчим часом проведе операцію.

Зазначимо, що раніше Меджик втратили Паоло Банчеро та Франца Вагнера через різні ушкодження.

Цього сезону Вагнер зіграв у 30 матчах за Орландо, набираючи в середньому 12,9 очок за гру та здійснюючи 4,9 підборів.

Нагадаємо, що сьогодні вночі у НБА відбулось одразу 12 поєдинків, із результатами яких можна ознайомитись на сайті Чемпіон.