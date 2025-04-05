Каррі: Голден Стейт грає як справжній претендент на чемпіонство

Зірковий розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі вірить, що його команда зараз грає на рівні контендера.

Слова 37-річного баскетболіста наводить ClutchPoints.

36-очковий виступ "Шефа" привів "воїнів" до перемоги над Денвером (118:104) в ніч на 5 квітня. Результати команди після обміну Джиммі Батлера можуть призвести до того, що ГСВ закінчать регулярний сезон на третьому місці.

Після гри з Наггетс Каррі прокоментував рівень виступів своєї команди останнім часом.

"Ми граємо як претенденти на чемпіонство. Але я з самого початку казав, що нам ще багато чого треба зробити. Ви бачите нашу ідентичність, ніч за ніччю. Ми знаємо, як вигравати ігри", – сказав Каррі.

У нинішньому сезоні Стеф Каррі взяв участь у 65 матчах, у яких він збирав 24,8 очка, 4,4 підбирання та 6 передач.

Нагадаємо, що поки Голден Стейт обігрував Денвер, Бостон бив рекорд Ворріорз за кількістю точних триочкових кидків в одному сезоні.