Голден Стейт розібрався з Денвером, Лейкерс обіграли Нью-Орлеан у НБА

У ніч на 5 квітня в Національній баскетбольній асоціації відбулося 10 поєдинків.

У центральному поєдинку ігрового дня Голден Стейт вдома переграв Денвер. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Стеф Каррі, в якого 36 очок та 5 передач. У його опонента Ніколи Йокича – 33 бали, 12 підбирань та 9 передач.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

5 квітня

Індіана – Юта 140:112 (28:34, 29:25, 41:35, 42:18)

Шарлот – Сакраменто 102:125 (18:26, 31:42, 23:30, 30:27)

Бостон – Фінікс 123:103 (31:22, 29:25, 30:28, 33:28)

Торонто – Детройт 105:117 (28:29, 27:36, 22:28, 28:24)

Сан-Антоніо – Клівленд 113:114 (28:38, 22:29, 32:24, 31:23)

Г'юстон – Оклахома-Сіті 125:111 (35:28, 34:25, 27:32, 29:26)

Чикаго – Портленд 118:113 (30:33, 22:21, 40:29, 26:30)

Голден Стейт – Денвер 118:104 (34:44, 32:16, 30:24, 22:20)

Кліпперс – Даллас 114:91 (29:16, 29:19, 23:25, 33:31)

Лейкерс – Нью-Орлеан 124:108 (25:30, 37:23, 31:31, 31:24)

Нагадаємо, через травму до кінця сезону вибув зірковий захисник Філадельфії.