Бостон побив рекорд Голден Стейт за кількістю влучних триочкових кидків

Бостон Селтікс встановив новий рекорд НБА за кількістю закинутих триочкових кидків в одному регулярному сезоні.

Про це ліга повідомила на своєму сайті.

Ця історична подія відбулася під час матчу проти Фінікса (123:103) в ніч на 5 квітня. Автором рекордного дальнього кидка став Пейтон Прітчард, який закинув з-за дуги на початку другої чверті.

Boston's record-breaking 1,364th three of the season.



Fittingly it's Payton Pritchard, the NBA record-holder for single-season threes off the bench, who hits it. pic.twitter.com/VxvhauaY2I — Taylor Snow (@taylorcsnow) April 5, 2025

YOUR NEW NBA THREE POINT KINGS 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Pu5E3geYKX — Boston Celtics (@celtics) April 5, 2025

Це влучання стало для "кельтів" 1 364-м цього сезону, що стало новим рекордом НБА. Попереднє досягнення належало Голден Стейт, який у сезоні-2022/23 закинув 1 363 триочкових. При цьому Бостон завершив гру з показником 1 370 триочкових.

"У нас дійсно хороша команда. Талановита група хлопців. Коли ми граємо на повну силу, всі, здебільшого, розподіляють простір на майданчику, і кожен становить загрозу з-за лінії. Це заслуга хлопців, які працюють над своєю грою. Це те, що робить нас особливими", – сказав Джейсон Тейтум після матчу.

Бостон Селтікс посідають друге місце Східної конференції з балансом перемог 57-20, не маючи можливості ані піднятися вище, ані опуститися ніжче.

Раніше стало відомо, що зірка Оклахоми Шай Гілджес-Александер перевершив досягнення результативності Майкла Джордана.