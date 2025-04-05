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Бостон побив рекорд Голден Стейт за кількістю влучних триочкових кидків

Олексій Погорелов — 5 квітня 2025, 19:45
Деррік Вайт
Деррік Вайт
Getty Images

Бостон Селтікс встановив новий рекорд НБА за кількістю закинутих триочкових кидків в одному регулярному сезоні.

Про це ліга повідомила на своєму сайті.

Ця історична подія відбулася під час матчу проти Фінікса (123:103) в ніч на 5 квітня. Автором рекордного дальнього кидка став Пейтон Прітчард, який закинув з-за дуги на початку другої чверті.

Це влучання стало для "кельтів" 1 364-м цього сезону, що стало новим рекордом НБА. Попереднє досягнення належало Голден Стейт, який у сезоні-2022/23 закинув 1 363 триочкових. При цьому Бостон завершив гру з показником 1 370 триочкових.

"У нас дійсно хороша команда. Талановита група хлопців. Коли ми граємо на повну силу, всі, здебільшого, розподіляють простір на майданчику, і кожен становить загрозу з-за лінії. Це заслуга хлопців, які працюють над своєю грою. Це те, що робить нас особливими", – сказав Джейсон Тейтум після матчу.

Бостон Селтікс посідають друге місце Східної конференції з балансом перемог 57-20, не маючи можливості ані піднятися вище, ані опуститися ніжче.

Раніше стало відомо, що зірка Оклахоми Шай Гілджес-Александер перевершив досягнення результативності Майкла Джордана.

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