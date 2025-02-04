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Сина Майкла Джордана заарештували у Флориді за зберігання кокаїну

Руслан Травкін — 4 лютого 2025, 16:12
Сина Майкла Джордана заарештували у Флориді за зберігання кокаїну
Маркус Джордан
Tmz.com

Поліція штату Флорида заарештувала Маркуса Джордана, сина легендарного баскетболіста Майкла Джордана.

Про це повідомляє TMZ.com.

Як повідомляє джерело, Джордану-молодшому висунули відразу кілька звинувачень. Він вів автомобіль у стані алкогольного сп'яніння, а також чинив опір полісменам при затримані.

Також 34-річний Джордан підозрюється у зберіганні кокаїну. Відомо, що Маркус наразі перебуває у в'язниці округу Оріндж.

Маркус провів 4 роки в Університеті центральної Флориди, де грав за місцеву команду в NCAA. Але не виблискував, тому не був обраний на драфті та не перейшов у професійний баскетбол.

Майкл Джордан шість разів ставав чемпіоном НБА разом із Чикаго Буллз. Багато експертів його вважають найкращим баскетболістом в історії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про реакцію головного тренера Далласа Джейсона Кідда на трейд Луки Дончича.

баскетбол кримінал Поліція Майкл Джордан

Майкл Джордан

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