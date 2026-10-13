Майку Джордана з фіналу НБА-1998 продали за рекордну суму

Майка легендарного шестиразового чемпіона НБА Майкла Джордана, яку він носив під час фіналу НБА 1998 року, була продана за рекордні 14 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Йдеться про червону майку з другого матчу фінальної серії проти Юта Джаз (93:88), за підсумками котрого команди зрівнялися за перемогами. Зрештою Чікаго Буллс стали чемпіонами у 1998 році, вигравши чотири з шести поєдинків проти "джазменів".

Цей результат подарував Джордану його шостий титул чемпіона НБА, після чого він вшосте у своїй кар'єрі був визнаний MVP фіналу. Ці події висвітлювалися в кіно у документальному міні-серіалі 2020 року "Останній танець" від Netflix та ESPN.

Record Air. Important 1998 @NBA Finals Game Two @chicagobulls Michael Jordan game worn road jersey sold via private treaty sale for $14,000,000. The price is a world record for any basketball memorabilia item and the second highest price ever paid for a sports jersey of any type. Jersey was photo matched by @MeiGray and @sia_photoMatch to Game Two of the 1998 “Last Dance” NBA Finals in which Jordan scored 37 points leading the Bulls to their first win of the Finals. — Hunt Auctions (@HuntAuctions) October 12, 2026

Покупцем цього спортивного екіпірування став інвестор у нерухомість в Маямі Рон Фірман. Варто зазначити, що 14 мільйонів доларів – це найбільша сума в історії, яку коли-небудь платили за баскетбольний лот.

Водночас цей продаж є другим найдорожчим в історії серед спортивних предметів взагалі. Рекорд досі тримає продаж форми американського бейсболіста Бейба Рута з третьої гри Світової серії 1932 року за 24,12 млн доларів.

Нагадаємо, що напередодні Джордан назвав легенд НБА, проти яких хотів би зіграти у своїй кращій формі.