Харківські Соколи підписали колишнього форварда Старого Луцька
Владислав Ніколайчук
ФБУ
Харківські Соколи оголосили про підписання українського форварда Владислава Ніколайчука.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Попередньою командою гравця був Старий Луцьк, за який він у поточному сезоні провів 17 матчів.
У середньому гравець виконував 5,8 підбирання за гру – він входить до десятки найкращих баскетболістів Суперліги за цим показником.
У новому клубі Владислав виступатиме під 10-м номером.
