Харківські Соколи підписали колишнього форварда Старого Луцька

Олексій Мурзак — 26 лютого 2026, 19:35
Владислав Ніколайчук
ФБУ

Харківські Соколи оголосили про підписання українського форварда Владислава Ніколайчука.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Попередньою командою гравця був Старий Луцьк, за який він у поточному сезоні провів 17 матчів.

У середньому гравець виконував 5,8 підбирання за гру – він входить до десятки найкращих баскетболістів Суперліги за цим показником.

У новому клубі Владислав виступатиме під 10-м номером.

Напередодні директорат Федерації баскетболу України оштрафував Прикарпаття-Говерлу за порушення Дисциплінарного кодексу під час матчу Суперліги проти Черкаських Мавп.

