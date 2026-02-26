Харківські Соколи підписали колишнього форварда Старого Луцька

Харківські Соколи оголосили про підписання українського форварда Владислава Ніколайчука.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Попередньою командою гравця був Старий Луцьк, за який він у поточному сезоні провів 17 матчів.

У середньому гравець виконував 5,8 підбирання за гру – він входить до десятки найкращих баскетболістів Суперліги за цим показником.

У новому клубі Владислав виступатиме під 10-м номером.

