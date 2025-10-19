Київ-Баскет впевнено здолав Рівне, перемоги Запоріжжя, Дніпра, Харківських Соколів та Черкаських Мавп

Сьогодні, 19 жовтня в межах другого дня третього ігрового тижня Суперліги України 2025/2026 відбулося 5 матчів.

У першому поєдинку БК Запоріжжя здобув перемогу над миколаївською командою Ніко-Баскет. Матч завершився з рахунком 80:75, а найкращим гравцем матчу став американець Ловінг. На його рахунку 26 очок та 3 підбирання.

Далі відбувся матч між Черкаськими Мавпами та головними аутсайдерами української Суперліги Старим Луцьком. Господарі змогли реабілітуватися після поразки від Говерли та перемоги з рахунком 75:69. Найрезультативнішим гравцем матчу став 39-річний центровий черкащан Андрій Агафонов. На його рахунку 23 очки та 11 підбирань.

Лідер Суперліги Київ-Баскет вдома без труднощів переграв Рівне з рахунком 79:67. Найбільше очок на рахунку Дениса Клевзуника – 21. Також він здійснив 9 підбирань протягом матчу та допоміг команді залишитися на першому місці.

Після цього Дніпро провів матч проти Кривбаса. Підопічні Коваля були активнішими у цьому поєдинку та зуміли виграти – 81:72. Мартін Хілл у цьому поєдинку забив 23 очки та здійснив 13 підбирань.

У заключному поєдинку ігрового дня Харківські Соколи перемогли Говерлу з рахунком 75:65. Однак найрезультативнішим гравцем матчу став форвард прикарпатців Роман Морозов – 22 очки та 3 підбирання.

Суперліга-2025/2026 – регулярний сезон

18 жовтня

Запоріжжя – Ніко Баскет 80:75 (20:19, 20:19, 25:21, 15:16)

Черкаські Мавп – Старий Луцьк 75:69 (15:16, 22:19, 17:19, 21:15)

Київ-Баскет – Рівне 79:67 (24:14, 14:18, 24:17, 17:18)

Дніпро – Кривбас 81:72 (25:20, 23:20, 22:20, 11:12)

Харківські Соколи – Говерла 75:65 (22:23, 17:10, 20:10, 16:22)

