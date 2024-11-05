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Старий Луцьк шукатиме іншого легіонера на заміну відрахованому американцю Тернеру

Олексій Мурзак — 5 листопада 2024, 18:07
Старий Луцьк шукатиме іншого легіонера на заміну відрахованому американцю Тернеру
Дмитро Чайковський
скріншот

БК Старий Луцьк шукатиме іншого легіонера на заміну відрахованому американцю Ісаї Тернеру.

Про це після матчу проти Запоріжжя в Суперлізі повідомив головний тренер клубу Дмитро Чайковський.

На запитання журналіста, чи шукатиме клуб іншого легіонера або буде обходитися внутрішніми ресурсами, наставник коротко відповів: шукатимемо.

Нагадаємо, 5 листопада Старий Луцьк оголосив про завершення співпраці з американським легіонером Ісаєю Тернером.

23-річний гравець за три матчі української Суперліги в середньому за гру набирав 2.7 очка і робив 4.3 підбирання за 9 хвилин на майданчику. На старті сезону він пропустив перші три поєдинки команди.

Як відомо, 5 листопада Старий Луцьк обіграв Запоріжжя у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

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