Старий Луцьк шукатиме іншого легіонера на заміну відрахованому американцю Тернеру
Дмитро Чайковський
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БК Старий Луцьк шукатиме іншого легіонера на заміну відрахованому американцю Ісаї Тернеру.
Про це після матчу проти Запоріжжя в Суперлізі повідомив головний тренер клубу Дмитро Чайковський.
На запитання журналіста, чи шукатиме клуб іншого легіонера або буде обходитися внутрішніми ресурсами, наставник коротко відповів: шукатимемо.
Нагадаємо, 5 листопада Старий Луцьк оголосив про завершення співпраці з американським легіонером Ісаєю Тернером.
23-річний гравець за три матчі української Суперліги в середньому за гру набирав 2.7 очка і робив 4.3 підбирання за 9 хвилин на майданчику. На старті сезону він пропустив перші три поєдинки команди.
Як відомо, 5 листопада Старий Луцьк обіграв Запоріжжя у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.