Старий Луцьк шукатиме іншого легіонера на заміну відрахованому американцю Тернеру

БК Старий Луцьк шукатиме іншого легіонера на заміну відрахованому американцю Ісаї Тернеру.

Про це після матчу проти Запоріжжя в Суперлізі повідомив головний тренер клубу Дмитро Чайковський.

На запитання журналіста, чи шукатиме клуб іншого легіонера або буде обходитися внутрішніми ресурсами, наставник коротко відповів: шукатимемо.

Нагадаємо, 5 листопада Старий Луцьк оголосив про завершення співпраці з американським легіонером Ісаєю Тернером.

23-річний гравець за три матчі української Суперліги в середньому за гру набирав 2.7 очка і робив 4.3 підбирання за 9 хвилин на майданчику. На старті сезону він пропустив перші три поєдинки команди.

Як відомо, 5 листопада Старий Луцьк обіграв Запоріжжя у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.