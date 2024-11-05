Старий Луцьк здолав Запоріжжя у Суперлізі

Сьогодні, 5 листопада, матчем між Старим Луцьком та Запоріжжям розпочався бабл в Дніпрі, який закриватиме четвертий ігровий тиждень Суперліги.

Перемогу у грі здобули баскетболісти з Луцька – 66:65.

Запоріжжя виграло дві стартові чверті, однак лучани змогли вирівняти ситуацію в третій 10-хвилинці. Вирішальною стала заключна чверть, яку виграли запоріжці, проте цього було недостатньо для загальної перемоги у грі.

Найрезультативнішим гравцем матчу став центровий Луцька Степан Лесик, який записав у свій актив 23 очка і 17 підбирань.

Суперліга – регулярний чемпіонат

5 листопада

Старий Луцьк – БК Запоріжжя 65:66 (20:17, 18:13, 11:22, 16:14)

Бабл у Дніпрі продовжиться матчем Дніпро — Рівне (початок о 18:30).

Напередодні Старий Луцьк оголосив про завершення співпраці з американським легіонером Ісаєю Тернером.