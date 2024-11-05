Старий Луцьк розірвав контракт з американським легіонером

БК Старий Луцьк оголосив про завершення співпраці з американським легіонером Ісаєю Тернером.

Про це повідомила пресслужба клубу.

23-річний гравець за три матчі української Суперліги в середньому за гру набирав 2.7 очка і робив 4.3 підбирання за 9 хвилин на майданчику. На старті сезону він пропустив перші три поєдинки команди.

На початку вересня Старий Луцьк офіційно оголосив про підписання Тернера з досвідом виступів у NCAA. Контракт був підписаний з умовою про дострокове припинення співпраці, якщо гравець отримає пропозицію від європейського клубу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

У команді продовжують грати інші два американські легіонери: Аарон Рідлі та Маркіз Джексон.