Старий Луцьк підписав американського захисника
Американський захисник Лоренцо Андерсон став гравцем Старого Луцька.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
25-річний Лоренцо розпочав баскетбольний шлях в Атланті, також виступав за американські коледжі Coastal Alabama, McLennan Community College, Peru State College та Columbus State University.
Після університету грав за казахстанський Ібріс Алатау та Валетту з Мальти.
Раніше повідомлялося, що Старий Луцьк оголосив про завершення співпраці з захисником Олександром Петренком.