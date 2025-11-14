Українська правда
Старий Луцьк підписав американського захисника

Олександр Булава — 14 листопада 2025, 22:30
Американський захисник Лоренцо Андерсон став гравцем Старого Луцька.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

25-річний Лоренцо розпочав баскетбольний шлях в Атланті, також виступав за американські коледжі Coastal Alabama, McLennan Community College, Peru State College та Columbus State University.

Після університету грав за казахстанський Ібріс Алатау та Валетту з Мальти.

Раніше повідомлялося, що Старий Луцьк оголосив про завершення співпраці з захисником Олександром Петренком.

