Старий Луцьк підписав американського захисника

Американський захисник Лоренцо Андерсон став гравцем Старого Луцька.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

25-річний Лоренцо розпочав баскетбольний шлях в Атланті, також виступав за американські коледжі Coastal Alabama, McLennan Community College, Peru State College та Columbus State University.

Після університету грав за казахстанський Ібріс Алатау та Валетту з Мальти.

Раніше повідомлялося, що Старий Луцьк оголосив про завершення співпраці з захисником Олександром Петренком.