Старий Луцьк розірвав контракт із захисником

Старий Луцьк оголосив про завершення співпраці з захисником Олександром Петренком.

За інформацією пресслужба клубу, рішення було прийнято за обопільною згодою сторін.

У складі Луцька Петренко в поточному сезоні провів 8 матчів у Суперлізі, у середньому набираючи: 5,8 очка, 1,9 підбирання, 1,1 передачі.

23-річний гравець раніше виступав за Запоріжжя, звідки у липні поточного року перейшов до Старого Луцька.

Раніше стало відомо, що ще один представник Суперліги, МБК Ніко-Баскет, оголосив про припинення співпраці з 22-річним форвардом Михайлом Мітірічем.