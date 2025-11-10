Українська правда
Старий Луцьк розірвав контракт із захисником

Олексій Мурзак — 10 листопада 2025, 18:24
Олександр Петренко
Старий Луцьк оголосив про завершення співпраці з захисником Олександром Петренком.

За інформацією пресслужба клубу, рішення було прийнято за обопільною згодою сторін.

У складі Луцька Петренко в поточному сезоні провів 8 матчів у Суперлізі, у середньому набираючи: 5,8 очка, 1,9 підбирання, 1,1 передачі.

23-річний гравець раніше виступав за Запоріжжя, звідки у липні поточного року перейшов до Старого Луцька.

Раніше стало відомо, що ще один представник Суперліги, МБК Ніко-Баскет, оголосив про припинення співпраці з 22-річним форвардом Михайлом Мітірічем.

