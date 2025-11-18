Українська правда
Старий Луцьк оголосив про підписання американського захисника

Володимир Максименко — 18 листопада 2025, 12:21
Старий Луцьк підписав Рональда Мура
Рональд Мур
Старий Луцьк

Один з аутсайдерів української Суперліги Старий Луцьк оголосив про підписання Рональда Мура.

Про це повідомила пресслужба колективу.

"Прихід Рональда вплине на нашу гру. Важливо, щоб він швидко відчув команду і увійшов у ритм. Ми допоможемо йому адаптуватися максимально швидко", – прокоментував трансфер головний тренер Старого Луцька Микита Воєвода.

Останнім клубом американця був Супер Кейбл Гресія з Коста-Рики. Цього сезону Мур в середньому набирав 22,5 очки, збирав 7,1 підбирання, виконував 3,6 передачі та 1,5 перехоплення за матч. 

Наразі Старий Луцьк посідає останнє місце у турнірній таблиці Суперліги, зазнавши дев'яти поразок у дев'ятьох матчах.

Напередодні БК Запоріжжя оголосило про підписання ексгравця лучан.

