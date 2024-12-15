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Лень став доступним для обміну

Микита Павлів — 15 грудня 2024, 12:12
Лень став доступним для обміну
Олексій Лень
NBA

Український баскетболіст Сакраменто Олексій Лень став доступним для обміну з неділі, 15-го грудня.

Про це повідомляє видання Athlon Sports.

Також доступними для обміну стали Демар Дерозан, Джордан Маклафін і Орландо Робінсон, оскільки клуб підписав їх як вільних агентів у міжсезоння.

Сакраменто Кінгс з результатом 13-13 не входить в зону плей-ін конференції Захід і збирається проявити активність на трансферному ринку.

Відмітимо, що Лень та Робінсон, можуть викликати найбільший інтерес у інших клубів. Баскетболісти мають дешеві контракти та можуть посилити глибину передньої лінії.

У ніч на 13 грудня, Кінгс Леня обіграв Нью-Орлеанс Пеліканс у матчі регулярного чемпіонату НБА.

Олексій Лень Сакраменто Кінгс НБА

Олексій Лень

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