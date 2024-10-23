Названі потенційні терміни завершення кар’єри Леброна Джеймса

Леброн Джеймс не планує завершувати кар'єру в найближчий час. Очікується, що чотириразовий чемпіон NBA продовжить виступати ще принаймні два сезони, з можливістю додати і третій.

Про це повідомляє інсайдер Шамс Чаранія.

Відзначимо, що зірка Лос-Анджелес Лейкерс, Джеймс наразі не оголошував про свої плани щодо завершення кар'єри, хоча багато фанатів вважають, що це може статися незабаром. У сезоні 2024-25 він вийшов на свій 22-й сезон у NBA, зрівнявшись із Вінсом Картером за кількістю сезонів в історії ліги. Попри свої 39 років, Леброн продовжує показувати високі результати: у минулому сезоні він набирав в середньому 25,7 очок, 7,3 підбирання та 8,3 передачі.

Сам Леброн говорив, що поки не думає про завершення кар'єри, оскільки прагне насолоджуватися моментом.

Раніше повідомлялось, що Джеймс вперше зіграв із сином за Лейкерс в матчі ліги.