Фанатам Лейкерс варто хвилюватися? Дончич не поспішатиме з підписанням нового контракту
Зірковий захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич найближчим часом не підпише продовження контракту з "озерниками".
Про це заявив інсайдер ESPN Браян Віндхорст.
2 серпня 26-річний словенець зможе підписати новий максимальний контракт з Лейкерс. Проте, за словами Віндхорста, фанатам ЛАЛ не варто хвилюватися, якщо новина про продовження угоди клубу з баскетболістом не з'явиться наступного місяця.
Журналіст пов'язав можливу затримку з підписанням нового контракту із виступом Луки у складі збірної Словенії на Євробаскеті-2025.
"Я би не очікував, що це станеться так рано. Він гратиме за збірну Словенії. Не хвилюйтеся, якщо ви не почуєте про новий контракт Луки до вересня", – сказав Віндхорст.
Нагадаємо, що чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року проходитиме з 27 серпня по 14 вересня у Фінляндії, Польщі, Латвії та на Кіпрі.
На Євробаскеті-2025 Словенія гратиме у групі D, де також опинилися Польща, Ісландія, Бельгія, Ізраїль та Франція.
У складі Лейкерс Лука Дончич демонстрував високі показники, набираючи в середньому 28,2 очка, роблячи 8,1 підбирання та 7,2 передачі за гру, реалізовуючи 43,8% кидків з гри та 37,9% триочкових.
Раніше з'явилася інформація, що в разі провалу переговорів з Лейкерс Лука Дончич може опинитися в Кліпперс.