Фанатам Лейкерс варто хвилюватися? Дончич не поспішатиме з підписанням нового контракту

Зірковий захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич найближчим часом не підпише продовження контракту з "озерниками".

Про це заявив інсайдер ESPN Браян Віндхорст.

2 серпня 26-річний словенець зможе підписати новий максимальний контракт з Лейкерс. Проте, за словами Віндхорста, фанатам ЛАЛ не варто хвилюватися, якщо новина про продовження угоди клубу з баскетболістом не з'явиться наступного місяця.

Журналіст пов'язав можливу затримку з підписанням нового контракту із виступом Луки у складі збірної Словенії на Євробаскеті-2025.

"Я би не очікував, що це станеться так рано. Він гратиме за збірну Словенії. Не хвилюйтеся, якщо ви не почуєте про новий контракт Луки до вересня", – сказав Віндхорст.

Windy on Luka's upcoming extension next month:



"I would not expect it to happen that early. He's playing for the Slovenian national team. Do not freak out if you do not hear from Luka contractually until September" pic.twitter.com/SfaHIQBJoS — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) July 15, 2025

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року проходитиме з 27 серпня по 14 вересня у Фінляндії, Польщі, Латвії та на Кіпрі.

На Євробаскеті-2025 Словенія гратиме у групі D, де також опинилися Польща, Ісландія, Бельгія, Ізраїль та Франція.

У складі Лейкерс Лука Дончич демонстрував високі показники, набираючи в середньому 28,2 очка, роблячи 8,1 підбирання та 7,2 передачі за гру, реалізовуючи 43,8% кидків з гри та 37,9% триочкових.

Раніше з'явилася інформація, що в разі провалу переговорів з Лейкерс Лука Дончич може опинитися в Кліпперс.