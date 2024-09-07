Українська Суперліга: чого очікувати від нового сезону

Приблизно за місяць стартує українська баскетбольна Суперліга. Найвищий дивізіон вітчизняного баскетболу, як і загалом український спорт, переживає не найкращі часи. Втім цьому є логічне пояснення і воно загальновідоме.

У продовження попередньої тези варто додати те, що протягом якогось року-півтора Суперліга втратила ще три знаних в Україні колективи. Спочатку, ще у минулому сезоні, не дограв чемпіонат багаторазовий переможець та призер найвищого дивізіону Будівельник.

А цьогоріч, ще до початку Суперліги, стало відомо про те, що у ній не зіграють Прометей та Політехніка-Галичина. Ймовірно, це ще не всі втрати на цей сезон серед команд. Хоча такі негативні новини поки лише у форматі чуток. До того з баскетбольної мапи зникли клуби з багаторічною історією, такі як Миколаїв та Хімік.

Окрім цього, фактично, кожен клуб-учасник цьогорічної Суперліги зазнав втрат та пертурбацій у складах. Передусім, тут варто говорити про американських легіонерів, які минулого року грали у Суперлізі. За винятком Маркіза Джексона зі Старого Луцька-Університету, найімовірніше, більше жоден американець не продовжить свої виступи за українські клуби.

Варто особливо відзначити і гравців, які приєднали до лав ЗСУ. Серед них — форварди Роман Новіков (Черкаські Мавпи) та його тезка Бондарчук (Дніпро). Будуть зміни в клубах Суперліги і серед головних тренерів, але про все за порядком.

Дніпро

Чемпіон сезону-2023/24 підходить до цього старту Суперліги, як і минулого року, з найменшими змінами та традиційно збалансованим складом. Згаданий вище Роман Бондарчук – в лавах ЗСУ, Михайло Шкода перейшов на адміністративну роботу, а досвідчений Кирило Натяжко, очевидно, таки завершив кар’єру.

Так, повернувся до тренувань з командою після важкої травми Сергій Загреба. Втім не варто забувати, що команда Володимира Коваля зіграє і на міжнародній арені, тож може постати потенційна проблема із ротацією. Втім це все буде залежати від того, наскільки серйозними є завдання Дніпра у Європі.

Поки що в контексті підсилення Дніпра ідеться лише про молодих гравців. Втім для того, аби захистити титул у команди є більш ніж солідний ростер: Тимофєєнко, Конєв, Закурдаєв, Горобченко-старший, Сипало, Колдомасов, Тарасенко, Сорочан. Дубоненко. А ще – ветеран Микола Вільховецький, який також активно підтримує форму.

Традиційно однойменна команда з Дніпра чи не найраніше розпочала підготовку до нового сезону. Клуб вже анонсував низку товариських матчів, аби функціональну підготовку закріпити на практиці.

Пресслужба ФБУ

Рівне

Срібний призер тогорічного чемпіонату, як і дніпряни, виконав чи не головне завдання – зберіг ключових гравців-українців. Серед них, зокрема, і Соловйов, який дебютував за національну збірну; капітан Тимощук, потужний форвард Мочалов. Втім не обійшлося і без втрат: команду залишив "шутер" Водолазський, а бігмен Шепєлєв має проблеми зі здоров’ям і поки що його участь у цьому сезоні під питанням.

Щодо легіонерів, то за попередньо інформацією їх у розташуванні рівнян, як і минулоріч, буде троє. Втім це буде інше тріо, не Сміт-Джойнер-Гаскінс. Першим рівняни оголосили про підписання захисника Фуллера. Серед інтриг стосовно складу команди Переверзія – чи гратиме у цьому сезоні наддосвідчений Герасимчук.

Серед новачків екс-капітан Прометея з досвідом гри у Суперлізі Дмитро Головчик. Також з клубом тренується і ексгравець рівнян, Старого Луцька, Харківських Соколів та інших клубів Євген Коровяков.

У баскетбольній спільноті йшлося про ймовірні фінансові труднощі у команді, однак поки ця інформація на офіційному рівні не підтверджена. Рівняни активно працюють над функціональною формою під керівництвом Дениса Спиридонова. Попередньо команда зіграє товариські матчі з Прикарпаттям-Говерлою та Старим Луцьком.

Дмитро Головчик Пресслужба ФБУ

Київ-Баскет

Головний тренер киян Дмитро Забірченко розповів ЗМІ, що Київ-Баскет, фактично, укомплектував свій склад. Наразі команда потребує двох гравців на позиції другого та четвертого номерів. Не виключає наставник і того, що одним з цих гравців буде легіонер.

З минулорічних гравців наразі з командою тренуються Буренко, Зайцев та Кошеватський. Найімовірніше (але є варіанти), що вони розпочнуть сезон саме у жовто-чорній формі. Серед новачків – тріо з Політехніки-Галичини Сафонов-Смітюх-Карпюк. Також гравцем Київ-Баскета став Денис Клевзуник із Прометея його шляхом може піти і досвідчений бігмен Сандул.

Точно не гратимуть за столичну команду Стародуб, Іванов, Скіра, Заплотинський та Кісільчук. Скоріш за все, це стосуватиметься і Юрченка. Після достатньо неприємної іміджево ситуації із коментарями Байнума та Кісільчука про досі не виплачені зарплати у клубі одним з основних завдань тренерів та баскетболістів є сконцетруватися на своїй роботі і спробувати у новому сезоні, як мінімум, знову спробувати зачепитися за топ-3.

Максим Сафонов Пресслужба ФБУ

Черкаські Мавпи

Чи не головна і точно найрезонансніша зміна у складі Мавп – втрата головного тренера Артема Сліпенчука, який не повернувся із закордону. Команду знову очолив досвідчений Георгій Ступенчук, який має схожий досвід.

Також Черкаських Мавп стосувалися ще як мінімум дві резонансних теми. Перша – коментарі ексгравця команди Романа Новікова, який наразі служить у ЗСУ. Друга – "дарування" клубу Михайлом Бродським іншим "інвесторам".

Як і їх "кузени" з Києва Черкаси зуміли "поживитися" з розпаду Прометея: гравцями Мавп стали Клімов, Клебан та Пирогов. А ще у Черкаси приїхав ще один перспективний гравець Назар Холод – один з лідерів юнацької збірної Валерія Плеханова.

"Вожаками" цього молодого товариства будуть Руслов та Агафонов, які, скоріш за все продовжать виступи за черкащан. За попередньою інформацією легіонерів у Мавп не буде.

Мавпи були близькими у попередньому сезоні до медалей. Наразі завдання Ступенчука – заспокоїти гравців і спробувати довести всім, що втрата Сліпенчука буде не такою і фатальною.

Дмитро Клебан Пресслужба ФБУ

Запоріжжя

Команда Валерія Плеханова також активно попрацювала над підсиленням. Як і Прикарпаття-Говерла та Старий Луцьк-Університет, про яких ми писатимемо нижче, Запоріжжя анонсував, фактично, всю команду.

Цікаво, що вперше за час повномасштабного вторгнення у прифронтове місто приїдуть легіонери зі Штатів – Самі Роу та Сайвон Тейлор. Також ростер команди посилять молоді Ніколайчук, Новіков та Петренко, а ще – габаритний центровий Скіра.

У клубному Instagram повідомили, що залишаться у Запоріжжі досвідчені Максим Нікітін, Антон Буц і Андрій Хохоник та молоді надії українського баскетболу Ростислав Кабанов, Андрій Величко і Ілля Дмитренко

Залишили Запоріжжя тогорічний капітан команди Сізов, захисник Биков та форварди Морозов і Холод. Перші троє були системоутворюючими гравцями в ігрових взаємодіях Валерія Плеханова, тож на передсезонній підготовці біло-зеленим буде чим зайнятися і що награвати.

Максим Нікітін (з м'ячем) Пресслужба ФБУ

Прикарпаття-Говерла

Команда Євгена Мурзіна чи не найбільш видозмінилася у порівнянні з минулим сезоном. Новачками прикарпатців стали молоді Іванов, Марків та брати Лемішки. Приєднався до Говерли і один з лідерів минулорічного Кривбасу Бречка, захисники Кузнецов та Стародуб, бігмен Роман Морозов.

Не довго "гостювали" у Прометеї і Кабацюра та Старцев. Дроздов, Чугунов та Аврахов також продовжать свої виступи за команду. А от Лесик та Горобченко-молодший подалися до Луцька.

Йшлося у контексті Прикарпаття-Говерли і про досвідченого Федчука, втім наразі офіційної інформації щодо цього немає. Вже традиційно для команд Мурзіна велику увагу у тренувальному процесі приділяють саме фізичній підготовці. В цьому сезоні наставник прикарпатців матиме можливість грати із ширшою ротацією. Хто зна, можливо цей фактор допоможе команді зазіхнути на кращі позиції, в порівнянні з минулим чемпіонатом.

Ігор Стародуб Пресслужба ФБУ

Старий Луцьк-Університет

Команда Дмитра Чайковського також зазнала суттєвих змін у порівнянні з минулим сезоном. З попереднього ростеру у лучан залишилися Прозапас, Дюпін, Липовцев, Мусієнко, Глушко та Джексон.

Традиційно в когорті перших фіолетово-жовті анонсували і новачків. До команди приєдналися американці Тернер та Рідлі, ексгравці Прикарпаття-Говерли Горобченко та Лесик, а ще – один з лідерів вищолігового СумДу Михайлов.

Серед втрат – капітан тогорічної команди Коцько, бігмени Дейна та Томас. Остаточно не відомо чи продовжить свої виступи у команді досвідчений Кольченко. Жодної офіційної інформації з клубу щодо цього поки що немає.

Зрештою, якби там не було ростер команди, фактично, сформований і також виглядає достатньо боєздатним.

Дмитро Липовцев Пресслужба ФБУ

БІПА та Кривбас

Щодо криворіжців та одеситів інформації не так і багато. І якщо щодо тренерів та потенційних гравців команд ще можна щось написати, то дати стовідсоткову гарантію що одні або ж інші точно зіграють у новому сезоні поки що не можна. З огляду на це, вангувати поки що не будемо. Як одні, так і інші зможуть сформувати склад на Суперлігу за умови наявності відповідних фінансів.

Якщо ж хтось з цих команд таки не зіграє у новому сезоні Суперліги, не виключаємо, що ФБУ та інші дотичні структури робитимуть все, аби збільшити і до того мінімальну кількість учасників. Ймовірно, за рахунок когось із вищолігових команд. На кшталт Харківських Соколів або ж Селф Мейда.

Загалом за рік ситуація в українському баскетболі суттєво не змінилася. Все той же дефіцит кадрів і непевна ситуація із фінансуванням команд, більшість з яких, до слова, ще досі не закрили зарплатні відомості за попередній сезон.

В таких реаліях чи не найбільш стабільно, як в ігровому, так і в організаційному плані виглядає Дніпро. Команда Володимира Коваля знову є головним фаворитом на чемпіонство. Більшість інших команд – плюс-мінус одного рівня або ж з невеликою, не катастрофічною різницею у класі. Принаймні, на папері. Як воно буде насправді – розсудить гра. Зрештою, до старту Суперліги часу ще вистачає.