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Чаранія назвав дві умови, за підсумком яких Янніс визначиться зі своїм майбутнім у Мілуокі

Олексій Погорелов — 27 червня 2025, 15:18
Янніс Адетокумбо
Янніс Адетокумбо
Мілуокі Бакс

Існує два параметри, за яких Янніс Адетокумбо вирішить, чи залишатися йому в Мілуокі Бакс, чи ні.

Про це заявив існайдер ESPN Шемс Чаранія.

Чергове розчарування у постсезоні змусило "Грік Фріка" вперше у кар'єрі замислитися про зміну команди. І хоча після того Браян Віндхорст висловився, що 30-річний грек залишиться у стані "оленів", Чаранія вважає, що це не зовсім так.

"Мені сказали, що Янніс Адетокумбо уважно стежить за діями Бакс на драфті, після чого він спостерігатиме за тим, що робитиме організація на ринку вільних агентів, щоб посилити команду. 

У них багато вільних агентів: Боббі Портіс, Гері Трент-молодший, Брук Лопес, Кевін Портер-молодший. Янніс розглядає найкращий варіант майбутнього для себе. Він провів 12 років у Мілуокі, але він публічно казав, що хоче змагатися за друге чемпіонство", – сказав Чаранія.

У минулому регулярному сезоні Янніс Адетокумбо зіграв 67 матчів, у яких набирав у середньому 30,4 очка, 11,9 підбирання та 6,5 передачі.

Янніс має ще три роки за чинним контрактом, за цей час грек заробить 175 мільйонів доларів. На останній сезон він має опцію гравця на 62,7 мільйона.

Нагадаємо, що в результаті обміну та проведення другого раунду драфту НБА 2025 року український свінгмен Максим Шульга опинився у складі Бостон Селтікс.

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Янніс Адетокумбо

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