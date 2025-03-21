У Голден Стейт назвали деталі травми Каррі

Розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі травмував таз під час матчу регулярного сезону НБА проти Торонто.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

37-річний баскетболіст покинув майданчик на початку третьої чверті, коли невдало впав на паркет, після чого він ще деякий час не підводився.

Наразі гравець пройшов МРТ, яке показало контузію тазу, але структурних пошкоджень немає. Каррі не зможе допомогти команді у наступному поєдинку проти Атланти.

У понеділок баскетболіст пройде повторне обстеження.

Зазначимо, що за 25 хвилин, що він встиг провести на паркеті, Каррі набрав 17 очок (6/8 з гри, 2/4 триочкових), два підбирання, одну передачу та один блок-шот, зробивши при цьому три втрати.

Голден Стейт продовжує посідати шосте місце таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 41-29.

Нагадаємо, що вчора ввечері Максим Шульга не зміг вивести VCU до другого раунду Березневого шаленства, програвши BYU.