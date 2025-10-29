Колишнього форварда НБА заарештували та звинуватили в нападі на дівчину

Колишньому форварду Детройта та Оклахоми Кайлу Сінглеру було висунуто звинувачення у нападі на його дівчину.

Про це повідомляє ESPN.

37-річного баскетболіста заарештували 23 жовтня у місті Вайтфілд на сході Оклахоми після того, як хтось зателефонував за номером 911 і повідомив, що він переслідував жінку біля будинку. Його помістили до в'язниці округу Хаскелл, а пізніше звільнили під заставу в розмірі 6 000 доларів.

Вчора, 28 жовтня, Кайлу було висунуто звинувачення в одному проступку – нападі та побитті у присутності дитини. Дівчина Сінглера розповіла помічнику шерифа Мітчу Доббсу, що спортсмен схопив її за голову та штовхнув на землю. Доббс також повідомив, що він бачив обриси пальців на обличчі жінки та сліди на її руці. Сінглер є батьком її маленької дитини, яка була присутня під час інциденту.

За словами Доббса, Сінглер не співпрацював з поліцією, не давав їм жодних показань, і що він, схоже, перебував під впливом наркотиків.

Варто зазначити, що арешт Кайла Сінглера відбувся майже через рік після загадкового допису в Instagram, в якому він сказав, що боїться за своє життя. Це в свою чергу викликало хвилю занепокоєння та підтримки з боку колишніх одноклубників та інших людей.

Кайл Сінглер був у складі команди Дьюка 2010 року та був названий найвидатнішим гравцем того турніру NCAA. Детройт Пістонс обрали його під загальним 33-м піком на драфті 2011 року, проте баскетболіст розпочав свою кар'єру за кордоном.

Після півтора року в Іспанії, де він грав за Аліканте та мадридський Реал, Сінглер, дебютував в НБА у складі Детройта. Взимку 2015 року Кайла обміняли в Оклахому, за яку він виступав до 2018 року, перш ніж Тандер відрахували його. Тоді ж американець вдруге опинився в Іспанії, у якій у 2019 році завершив кар'єру.

