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Один з ключових гравців Денвера ризикує пропустити вирішальний матч проти Оклахоми

Олексій Погорелов — 17 травня 2025, 21:20
Аарон Гордон та Алекс Карузо
Аарон Гордон та Алекс Карузо
Associated Press

Форвард Денвера Аарон Гордон може пропустити сьому гру серії плейоф НБА проти Оклахоми через травму.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у 29-річного баскетболіста діагностували розтягнення підколінного сухожилля лівої ноги. Ця травма ставить під сумнів можливість Гордона взяти участь у вирішальному поєдинку серії.

Гравець зазнав пошкодження у шостому матчі, який він не зміг дограти: Аарон схопився за ногу та залишив майданчик наприкінці четвертої чверті.

Гордон був рушійною силою Наггетс у цьому постсезоні. У поточному плейоф він набирає рекордні по кар'єрі 16,8 очка та 7,3 підбирання. Денвер виграв п'ять з п'яти матчів, у яких Аарон набирав 20+ очок.

Варто зазначити, що через травми Аарон Гордон взяв участь тільки у 51 матчі регулярного сезону. Він пропустив дві тривалі відрізки часу через розтягнення правої литки, яку баскетболіст до кінця так і не залікував.

Нагадаємо, що сьомий матч серії між Оклахомою та Денвером відбудеться завтра, 18 травня. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів плейоф НБА.

Раніше стало відомо, що Нью-Йорк став автором найбільшого розгрому чинного чемпіона НБА в історії ліги.

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