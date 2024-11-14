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Син ЛеБрона не збирається грати усі матчі в G-Лізі

Олексій Погорелов — 14 листопада 2024, 19:39
Син ЛеБрона не збирається грати усі матчі в G-Лізі
Бронні Джеймс
The Athletic

Бронні Джеймс, син суперзірки Лейкерс ЛеБрона Джеймса, не збирається грати в усіх матчах фарм-клубу "озерників" Саут-Бей Лейкерс у G-Лізі.

Про це рішення 20-річного захисника повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, Бронні проведе скорочений сезон через те, що він буде грати лише в домашніх матчах Саут-Бей Лейкерс.

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Джерело, близьке до Бронні, сказало, що таке рішення було прийнято щодо сина ЛеБрона. Саут-Бей проведе в цьому сезоні 24 домашні матчі.

Лейкерс обрали Бронні Джеймса на Драфті НБА 2024 року під загальним 55 піком. Після того, як він відіграв у сумі 16 хвилин у шести матчах регулярного сезону, його відправили до G-Ліги.


Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Леброн Джеймс

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