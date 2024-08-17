Далеко від батька: Броні Джеймс отримав низький рейтинг у новій частині NBA2K

Баскетболіст Бронні Джеймс отримав низький рейтинг у грі NBA2K25. Його загальний показник склав 68.

Про це повідомляє courtsidebuzzig.

Нагадаємо, син Леброна був обраний Лейкерс на цьогорічному драфті під №55. Рейтинг самого Леброна ще не відомий, але у минулорічній версії гри складав 96.

Найкращий рейтинг серед новачків мають Алекс Сарр та Закарі Різасе — по 75.

Зазначимо, що збірна США залишилася лідером рейтингу ФІБА після перемоги на Олімпійських іграх-2024.