Далеко від батька: Броні Джеймс отримав низький рейтинг у новій частині NBA2K
Бронні Джеймс
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Баскетболіст Бронні Джеймс отримав низький рейтинг у грі NBA2K25. Його загальний показник склав 68.
Про це повідомляє courtsidebuzzig.
Нагадаємо, син Леброна був обраний Лейкерс на цьогорічному драфті під №55. Рейтинг самого Леброна ще не відомий, але у минулорічній версії гри складав 96.
Найкращий рейтинг серед новачків мають Алекс Сарр та Закарі Різасе — по 75.
Зазначимо, що збірна США залишилася лідером рейтингу ФІБА після перемоги на Олімпійських іграх-2024.