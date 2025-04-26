Син відомого гравця НБА вийшов із коми після автомобільної аварії
Елайджа Арінас, син колишньої зірки НБА Гілберта Арінаса, більше не перебуває в медикаментозній комі після серйозної автомобільної аварії.
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 18-річний баскетболіст залишається інтубованим, але демонструє "значні ознаки прогресу за останні 24 години".
Згідно із заявою родини, тепер, коли Елайджа вийшов з медикаментозної коми, він може розплющити очі і писати.
У заяві також йдеться про те, що однією з перших речей, яку зробив Арінас-молодший після виходу з коми, було написання записки з питанням, чи не постраждав хтось ще в аварії. За даними поліції, він був єдиною жертвою ДТП.
У четвер, 24 квітня, Елайджа Арінас на Tesla Cybertruck потрапив до аварії, в результаті якої його ввели в стан штучної коми. Він зіткнувся з пожежним гідрантом і деревом, після чого автомобіль загорівся від удару.
TMZ Sports отримав відеозапис, на якому видно Елайджу через кілька хвилин після того, як його витягли з палаючої машини.
Елайджа Арінас – розігруючий середньої школи Чатсворт. Він посідає місце в Топ-10 шкільних проспектів 2025 року . Видання 247Sports називає його найкращим гравцем США на своїй позиції.
У середній школі Арінас в середньому набирав 30,9 очка, робив 7,8 підбирання та 2,8 передачі за гру. Він вступив до Університету Південної Каліфорнії в січні цього року, отримавши при цьому 20 пропозицій.
Раніше стало відомо, що головний проспект серед на рівні університетів Купер Флегг підтвердив, що він вийде на драфт НБА 2025 року.