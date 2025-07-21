Шульга допоміг Бостону обіграти Атланту в Літній лізі НБА

Український розігруючий Бостон Селтікс Максим Шульга допоміг своїй команді здобути перемогу над Атлантою в матчі Літньої ліги НБА.

Поєдинок завершився з рахунком 101:80.

Українець провів на паркеті 14 хвилин і 38 секунд. За цей період він набрав 3 очки (0/3 двоочкові, 1/2 триочкові), зібрав 1 підбирання, віддав 2 передачі, зробив 2 перехоплення та поставив 1 блок-шот. Також Максим не допустив втрат і не фолив. Показник плюс-мінус становив "-1".

Загалом Бостон провів 5 матчів у Літній лізі НБА. У команди 4 перемоги та одна поразка. Клуб посідає четверту сходинку в турнірній таблиці.

Літня ліга НБА

5 матч, 21 липня

Бостон – Атланта 101:80 (27:20, 21:19, 23:21, 30:30)

Нагадаємо, Шульга був обраний під загальним 57-м піком драфту НБА 2025 року. В результаті обміну його пік перейшов від Орландо до Бостона.

Максим виставив свою кандидатуру на драфт НБА після того, як він завершив свій п'ятий сезон в NCAA, де виступав за Вірджинію Ремс (VCU). Разом із командою українець став переможцем дивізіону Atlantic-10, а самого баскетболіста визнали найкращим гравцем року.