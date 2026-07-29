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Мадридський Реал оформив перехід гравця збірної України

Денис Іваненко — 29 липня 2026, 16:07
Мадридський Реал оформив перехід гравця збірної України
Максим Шульга
Getty Images

Мадридський Реал підписав баскетболіста збірної України Максима Шульгу.

Про це повідомляє AS.

Клуб уже завершив усі формальності щодо переходу 23-річного захисника. Він стане четвертим новачком "вершкових" цього міжсезоння після трансферів Хайме Праділлі, Мікаеля Янтунена та Тімоте Луваву-Кабарро.

Зазначається, що киянин став одним із пріоритетних варіантів для Реала після відходу хорватського форварда Маріо Хезоньї, адже мадридці зіткнулись із проблемою дотримання регламенту.

Команди, які мають у заявці 12 і більше гравців, повинні включати щонайменше чотирьох баскетболістів, підготовлених в іспанському баскетболі. Саме таким є Шульга, який переїхав у цю країну в 11-річному віці.

Максим займався в Colegio Leonés, а згодом навчався в баскетбольній академії Torrelodones. На драфті НБА 2025 року його під 57-м номером обрав Орландо, однак права на нього перейшли до Бостона, з яким українець підписав двосторонній контракт.

У сезоні-2025/26 Шульга провів 13 матчів за Бостон. Також він виступав у складі фарм-клубу Мен Селтікс у G-лізі, де набирав у середньому 15,7 очка та 6,7 передачі за понад 33 хвилини на майданчику.

Нагадаємо, що напередодні ще один баскетболіст збірної України підписав контракт з іспанським клубом. Дмитро Скапінцев став гравцем Лейми Корунья.

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