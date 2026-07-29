Мадридський Реал оформив перехід гравця збірної України

Мадридський Реал підписав баскетболіста збірної України Максима Шульгу.

Про це повідомляє AS.

Клуб уже завершив усі формальності щодо переходу 23-річного захисника. Він стане четвертим новачком "вершкових" цього міжсезоння після трансферів Хайме Праділлі, Мікаеля Янтунена та Тімоте Луваву-Кабарро.

Зазначається, що киянин став одним із пріоритетних варіантів для Реала після відходу хорватського форварда Маріо Хезоньї, адже мадридці зіткнулись із проблемою дотримання регламенту.

Команди, які мають у заявці 12 і більше гравців, повинні включати щонайменше чотирьох баскетболістів, підготовлених в іспанському баскетболі. Саме таким є Шульга, який переїхав у цю країну в 11-річному віці.

Максим займався в Colegio Leonés, а згодом навчався в баскетбольній академії Torrelodones. На драфті НБА 2025 року його під 57-м номером обрав Орландо, однак права на нього перейшли до Бостона, з яким українець підписав двосторонній контракт.

У сезоні-2025/26 Шульга провів 13 матчів за Бостон. Також він виступав у складі фарм-клубу Мен Селтікс у G-лізі, де набирав у середньому 15,7 очка та 6,7 передачі за понад 33 хвилини на майданчику.

Нагадаємо, що напередодні ще один баскетболіст збірної України підписав контракт з іспанським клубом. Дмитро Скапінцев став гравцем Лейми Корунья.