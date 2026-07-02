Реал оголосив про припинення співпраці з головним тренером

Мадридський Реал вирішив припинити співпрацю з головним тренером команди Серхіо Скаріоло.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, рішення достроково розірвати контракт було ухвалено обопільно.

"Реал Мадрид, який завжди залишатиметься його домівкою, дякує йому за відданість, самовідданість та професіоналізм, які він продемонстрував у нашому клубі, і бажає йому та всій його родині всього найкращого на цьому новому етапі їхнього життя", йдеться в прощальній заяві клубу.

Зазначимо, що минулий сезон "королівський" клуб під керівництвом італійського фахівця завершив без трофеїв. У внутрішньому чемпіонаті "вершкові" посіли перше місце, що дозволило дійти команді до стадії плейоф, де вони вилетіли від Тенеріфе у чвертьфіналі.

А у Євролізі мадридці дійшли до фіналу, де поступилися грецькому Олімпіакосу з рахунком 85:91.

Варто відзначити, що це була друга каденція Серхіо Скаріоло в "королівському" клубі. Раніше він працював тренером у період з 1999 до 2002 року. За час свого першого перебування в команді виграв чемпіонство Іспанії у своєму дебютному сезоні.

Як очільник клубів та збірних Скаріоло виграв 4 чемпіонати Європи, чемпіонат світу, срібну медаль Олімпійських ігор-2012, бронзову нагороду на Олімпіаді-2006 та здобув тріумф на Єврокубку у 2022 році.