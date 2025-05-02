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Ще одне підвищення: Мемфіс призначив першого в історії НБА фінського головного тренера

Олексій Погорелов — 2 травня 2025, 23:01
Туомас Іісало
Туомас Іісало
Paulius Peleckis/BNS

Мемфіс Гріззліс прийняли рішення зробити Туомаса Іісало постійним головним тренером.

Про це колектив з Теннессі повідомив у соцмережах.

Наприкінці березня Мемфіс звільнив Тейлора Дженкінса з посади головного тренера. Іісало взяв на себе обов'язки тимчасового тренера. Він допоміг "ведмедям" вийти в плейоф через турнір плей-ін. Проте команда вилетіла в першому раунді від Оклахоми (0-4).

"Я повністю впевнений, що Туомас буде працювати на посаді головного тренера Мемфіс Гріззліс і надалі. Його команди на кожному рівні були дисциплінованими, наполегливими та згуртованими на обох кінцях майданчика, постійно перевершуючи очікування. Ми з нетерпінням чекаємо на те ж саме в Мемфісі", – сказав генменеджер Гріззліс Зак Клейман.

Таким чином, Туомас Іісало став першим в історії НБА головним тренером з Фінляндії.

Після 14-річної професійної кар'єри гравця у Фінляндії Іісало перейшов на тренерську роботу. Він став володарем Єврокубка та тренером року Єврокубка у 2024 році, очолюючи баскетбольний клуб Париж, перш ніж приєднатися до Мемфіса.

Нагадаємо, що раніше схожа ситуація відбулася в організації Сан-Антоніо Сперс, де Грегг Попович остаточно залишив свою посаду головного тренера.

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Мемфіс Грізліс

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