Ще одне підвищення: Мемфіс призначив першого в історії НБА фінського головного тренера

Мемфіс Гріззліс прийняли рішення зробити Туомаса Іісало постійним головним тренером.

Про це колектив з Теннессі повідомив у соцмережах.

Наприкінці березня Мемфіс звільнив Тейлора Дженкінса з посади головного тренера. Іісало взяв на себе обов'язки тимчасового тренера. Він допоміг "ведмедям" вийти в плейоф через турнір плей-ін. Проте команда вилетіла в першому раунді від Оклахоми (0-4).

"Я повністю впевнений, що Туомас буде працювати на посаді головного тренера Мемфіс Гріззліс і надалі. Його команди на кожному рівні були дисциплінованими, наполегливими та згуртованими на обох кінцях майданчика, постійно перевершуючи очікування. Ми з нетерпінням чекаємо на те ж саме в Мемфісі", – сказав генменеджер Гріззліс Зак Клейман.

The @memgrizz today announced the team has named Tuomas Iisalo as head coach. pic.twitter.com/U1PgFvuzOu — Grizzlies PR (@GrizzliesPR) May 2, 2025

Таким чином, Туомас Іісало став першим в історії НБА головним тренером з Фінляндії.

Після 14-річної професійної кар'єри гравця у Фінляндії Іісало перейшов на тренерську роботу. Він став володарем Єврокубка та тренером року Єврокубка у 2024 році, очолюючи баскетбольний клуб Париж, перш ніж приєднатися до Мемфіса.

Нагадаємо, що раніше схожа ситуація відбулася в організації Сан-Антоніо Сперс, де Грегг Попович остаточно залишив свою посаду головного тренера.