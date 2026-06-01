Мемфіс обміняв свого зіркового розігруючого в Портленд

26-річного американського розігруйочого Мемфіса Джа Моранта обміняли в Портленд.

Про це повідомив інсайдер і журналіст ESPN Шемс Чаранія.

Натомість Мемфіс отримає за нього двох гравців – Джеремі Гранта та Кріса Мюррея.

Морант був обраний Мемфісом під другим номером на драфті НБА 2019 року. У липні того ж року він підписав перший контракт із "Грізліс" суму $17,9 млн.

За підсумками дебютного сезону йлшл було визнано найкращим новачком року. Джа двічі потрапляв на Матч зірок (2022 і 2023), 2022-го був визнаний прогресуючим гравцем. Також потрапляв до символічної збірної сезону (2022).

Минулого сезону Морант відіграв за Мемфіс 20 матчів, в середньому набираючи 19,5 очка, 3,3 підбирання та 8,1 передачі.

Напередодні повідомлялося, що Голден Стейт планує підписати Леброна Джеймса на правах вільного агента, а Ентоні Девіса – шляхом обміну після того, як Дреймонд Грін відмовився від опції гравця на 27,7 мільйона доларів.