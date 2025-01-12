Гілджес-Александер обійшов Йокича у гонці за звання MVP регулярного сезону НБА
Зірковий розігруючий Оклахоми Шай Гілджес-Александер вирвався на перше місце в оновленому рейтингу претендентів на звання найціннішого гравця регулярного сезону НБА.
Про це було оголошено на сайті ліги.
У нинішньому сезоні Гілджес-Александер набирає в середньому 31,3 очка, 6,1 передачі та 2,0 перехоплення.
Його виступи та результати Тандер дозволили 26-річному гравцю обійти зірку Денвера Ніколу Йокича, який тривалий час утримував лідерство.
Рейтинг MVP НБА:
1 (2). Шай Гілджес-Александер (Оклахома): 31,3 очка, 6,1 передачі, 2,0 перехоплення.
2 (1). Нікола Йокич (Денвер): 31,5 очка, 13.0 підбирання, 9,7 передачі.
3 (3). Янніс Адетокумбо (Мілуокі): 31,3 очка, 11,8 підбирання, 6,2 передачі.
4 (5). Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо): 25,1 очка, 10,8 підбирання, 4.0 блок-шота.
5 (4). Джейсон Тейтум (Бостон): 28,1 очка, 9,2 підбирання, 5,5 передачі.
Нагадаємо, що минулої ночі пройшло всього чотири матчі регулярного сезону.
Так сталося через те, що ліга була змушена перенести дві гри за участі команд з Лос-Анджелеса.