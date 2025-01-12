13 очок Михайлюка, Мемфіс вирвав перемогу над Міннесотою: результати матчів НБА

У ніч з 11 на 12 січня у Національній баскетбольній асоціації відбулося 4 матчі.

Відкривав ігровий день поєдинок між Фініксом та Ютою. За Джаз 13 очок набрав Святослав Михайлюк, але господарі виявилися сильнішими за команду українця.

Повний провал від зірки Міннесоти Ентоні Едвардса (15 очок при 4/13 з гри) не дозволив "вовкам" здолати Мемфіс.

Детройт обіграв Торонто і закріпився в зоні плейін Східної конференції. Маямі без Джиммі Батлера розгромив Портленд.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

12 січня

Фінікс – Юта 114:106 (31:27, 34:27, 22:25, 27:27)

Детройт - Торонто 123:114 (32:32, 33:34, 34:27, 24:21)

Міннесота – Мемфіс 125:127 (33:35, 32:29, 38:35, 22:28)

Портленд – Майамі 98:119 (23:29, 25:37, 35:28, 15:25)

Нагадаємо, двома матчами стартував плейоф Національної футбольної ліги.