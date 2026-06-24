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Рівз підпише 4-річний максимальний контракт із Лейкерс

Олег Дідух — 24 червня 2026, 19:50
Рівз підпише 4-річний максимальний контракт із Лейкерс
Остін Рівз
НБА

Захисник Остін Рівз підпише новий контракт із Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомляє Шемс Чаранія.

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Йдеться про максимальний контракт на чотири роки, який може принести 28-річному гравцеві 185 мільйонів доларів. Контракт передбачає опцію для гравця на останній сезон (2029/30 років).

Ця угода Рівза стане найбільш вигідним контрактом для незадрафтованого гравця в історії НБА.

Переговори між Лейкерс і Рівзом велися протягом останніх 10 днів після того, як клубам дозволили вести перемовини зі своїми вільними агентами.

Рівз виступає за Лейкерс з 2021 року. В регулярному чемпіонаті сезону-2025/26 на його рахунку 51 матч, у яких він у середньому набирав 23,3 очка, 4,7 підбирання та 5,5 передачі. Значну частину сезону він пропустив через дві поспіль травми.

Лос-Анджелес Лейкерс НБА Остін Рівз

Остін Рівз

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