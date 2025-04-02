Йокич в матчі з Міннесотою набрав рекордну в кар'єрі кількість очок

Центровий Денвера Нікола Йокич побив власник рекорд кар'єри за кількістю набраних очок в одному матчі НБА.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

У матчі з Міннесотою спортсмен набрав 61 заліковий бал, виконав 10 підбирань, віддав 10 асистів та закинув 6 триочкових кидків. Окрім власного рекорду, серб став першим гравцем в історії ліги, який оформив тріпл-дабл із 61 очками.

🃏 NIKOLA JOKIĆ, A GAME FOR THE HISTORY BOOKS 🃏



🤯 61 PTS

🤯 10 REB

🤯 10 AST

🤯 6 3PM

🤯 2 STL



An all-time showing from an all-time player! pic.twitter.com/fdFyl2RyHU — NBA (@NBA) April 2, 2025

Йокич зрівнявся із Шакілом О'Нілом за кількістю матчів із 50+ набраними очками та перевершив за цим показником Леброна Джеймса.

Загалом на рахунку Ніколи 65 матчів у сезоні-2024/25, в яких він в середньому набирає 29.7 пунктів та виконує 12.8 підбирань.

Зазначимо, що напередодні Бостон здобув чергову перемогу в межах НБА та встановив рекорд франшизи.