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Йокич в матчі з Міннесотою набрав рекордну в кар'єрі кількість очок

Володимир Максименко — 2 квітня 2025, 10:04
Йокич в матчі з Міннесотою набрав рекордну в кар'єрі кількість очок
Нікола Йокич
Денвер Наггетс

Центровий Денвера Нікола Йокич побив власник рекорд кар'єри за кількістю набраних очок в одному матчі НБА.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

У матчі з Міннесотою спортсмен набрав 61 заліковий бал, виконав 10 підбирань, віддав 10 асистів та закинув 6 триочкових кидків. Окрім власного рекорду, серб став першим гравцем в історії ліги, який оформив тріпл-дабл із 61 очками.

Йокич зрівнявся із Шакілом О'Нілом за кількістю матчів із 50+ набраними очками та перевершив за цим показником Леброна Джеймса.

Загалом на рахунку Ніколи 65 матчів у сезоні-2024/25, в яких він в середньому набирає 29.7 пунктів та виконує 12.8 підбирань.

Зазначимо, що напередодні Бостон здобув чергову перемогу в межах НБА та встановив рекорд франшизи.

Рекорд Нікола Йокич НБА Денвер Наггетс

Рекорд

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