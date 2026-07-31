Рівне оголосило про перше підписання перед стартом Суперліги

Капітан Рівного Дмитро Тимощук продовжить свої виступи за клуб.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби команди.

Рівненська команда оголосила про перше підписання на наступний сезон Суперліги-2026/27. Деталі не розголошуються.

"Дмитро – справжнє серце команди, лідер як на майданчику, так і за його межами. Його характер, самовіддача, енергія та бажання боротися до останньої секунди є прикладом для всієї команди. Саме такі гравці формують чемпіонський дух колективу", – йдеться в повідомленні клубу.

У попередньому розіграші Суперліги Тимощук взяв участь у 30 поєдинках. Ігровий час капітана складав у середньому майже 25 хвилин, за які він здобував 6.9 очка, робив 4.1 підбирання та віддавав 2.7 результативної передачі.

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